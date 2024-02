Sequestrati 162.740 euro non dichiarati durante controlli al porto di Bari

BARI - Durante controlli effettuati dai finanzieri del gruppo del capoluogo pugliese insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) presso il porto di Bari, è stato scoperto un conducente di camion con 162.740 euro in contanti non dichiarati. L'uomo stava per imbarcarsi verso l’Albania, trasportando piastrelle e vino.L'atteggiamento irrequieto del conducente ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire il controllo con il supporto di un’unità cinofila anti-valuta. Sotto il cambio del camion è stata trovata una mazzetta di banconote per un valore di 10mila euro, mentre altre banconote sono state rinvenute in un cartone contenente bottiglie di vino.Il 50% della somma eccedente il limite di 10.000 euro è stato sottoposto a sequestro amministrativo per violazione della normativa valutaria riguardante gli obblighi di dichiarazione doganale del trasporto di valuta.