Tennis, Musetti eliminato nel primo turno del torneo di Rotterdam

- Nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam Lorenzo Musetti perde in tre set, 3-6 7-6 7-6 in 2 ore e 50 minuti contro l’ olandese Tallon Griekspoor, viene eliminato ed è il numero 26 al mondo nella Classifica ATP. Musetti ha giocato per la seconda volta nella sua carriera questo torneo dove nel 2022 raggiunse i quarti di finale. Griekspoor si qualifica per il secondo turno. Il belga David Goffin prevale 6-4 6-7 6-1 sul croato Dino Prizmic. Il canadese Milos Raonic si impone 7-6 6-4 sull’ altro olandese Jesper De Jong.