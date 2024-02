The Greatest show con Ernia al Carnevale di Putignano

PUTIGNANO - Il Carnevale da Capogiro di Putignano si prepara al suo secondo appuntamento con una sorpresa eccezionale: domenica 11 febbraio, il vortice del divertimento aprirà un varco spazio-temporale da cui sfreccerà su Corso Umberto I la mitica DeLorean di “Ritorno al Futuro”.L’avventura inizia alle 11:00 con l'Illuminante Macchina del Tempo, che ci condurrà attraverso le epoche dei maestosi carri in cartapesta. Giganti di Carta avvolti da musica, danze e coriandoli daranno vita a una sfilata e ad uno spettacolo indimenticabile.Piazza Farinella in largo Porta Nuova si animerà con musica e balli capitanati da Calabritta & Friends, un suggestivo viaggio nel tempo alla scoperta della farinella a cura di Clara D’Aprile, show-cooking dell'Associazione Cuochi "Trulli e Grotte" e il format divulgativo a tema "Butta i coriandoli e non il cibo!". Inoltre, da non perdere dalle ore 16.30 una "Festa dell'Orso" itinerante per le vie del centro storico, a cura di Hybris Compagnia Teatrale.Dalle ore 18.30 l'Amaro Mediterraneo Stage vibrerà poi con l'energia travolgente dello show di ERNIA seguito dal dj set di Urban Legend e dell'Autodromo Club.Il concerto di ERNIA sarà anticipato dalle 15:00 alle 17:00 dal DJ SET di Jimmy Tastiera: tutto il meglio del peggio della musica in un DJ set dissacrante e divertente a base di mash up e remix inediti.Dai grandi classici della musica italiana, alle grandi hit internazionali, passando per sigle TV e cartoni animati.Il THE GREATEST SHOW del Carnevale di Putignano sarà un caleidoscopio di emozioni che faranno vivere un'esperienza unica ad ogni visitatore. Inizio parata alle ore 11.00 ma l’intrattenimento è garantito prima e dopo la sfilata.I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma online DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.