A 50 anni dalla tragedia di Gand, Bisceglie ricorda i suoi figli

BISCEGLIE - Il 22 marzo 1974 un incendio uccise cinque giovani biscegliesi nel ristorante "Al Parma - Da Gianni" a Gand, in Belgio. A cinquant'anni da quella notte drammatica, la città di Bisceglie si prepara a commemorare le vittime con una serie di eventi solenni.Le celebrazioni inizieranno alle ore 11:00 con una Santa Messa solenne presso la Parrocchia di San Lorenzo. La cerimonia sarà officiata da Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia, e da don Ferdinando Cascella, parroco di San Lorenzo.Durante la Messa interverranno il prefetto della provincia di Barletta-Andria-Trani Rossana Riflesso, la consigliera regionale Debora Ciliento e il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.Al termine della funzione religiosa, un corteo si snoderà fino a Piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà inaugurata un'epigrafe a memoria delle vittime. Il Console onorario del Belgio in Italia Felice Panaro sarà presente alla cerimonia.La giornata si concluderà con gli interventi dei familiari dei cinque caduti e di Giuseppe Soldani, uno dei sopravvissuti all'incendio.La tragedia di Gand rappresenta una ferita profonda nella memoria collettiva di Bisceglie. La commemorazione del 22 marzo è un momento importante per ricordare le vite spezzate di questi giovani e per riflettere sul tema della sicurezza sul lavoro.L'evento è organizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, Centro Studi Biscegliese, Mercati in Città e Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio.Il programma completo della giornata è disponibile sul sito web del Comune di Bisceglie.La cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni per rendere omaggio alle vittime e per mantenere vivo il loro ricordo.