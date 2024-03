Conversazioni a Putignano: due appuntamenti con autori e presentazioni di libri

PUTIGNANO - Doppio appuntamento questa settimana con il festival "Conversazioni a Putignano", rassegna di incontri con autori e presentazioni di libri.Giovedì 21 marzo alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Putignano, Alfredo De Giovanni presenterà il suo libro "Fatti albero" (Erf edizioni), un racconto per il teatro liberamente tratto da una storia vera: la mobilitazione di un intero paese per salvare un albero di pino secolare dall'abbattimento prematuro.Venerdì 22 marzo, sempre alle ore 18:00 e nello stesso luogo, Teresa Petruzzelli presenterà il libro "Testa di ciuccio" (Giazira scritture).Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.Il festival "Conversazioni a Putignano" è organizzato dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Radici Future Produzioni.La rassegna rientra tra le azioni del progetto "Putignano Legge. La felicità abita nei libri", vincitore del bando "Città che legge 2021" promosso dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura.I due appuntamenti in programma questa settimana sono un'occasione per immergersi nella magia della letteratura e per conoscere due autori di talento del panorama pugliese.Alfredo De Giovanni è un geologo e scrittore che si occupa da oltre vent'anni di progettazione geologica e ambientale. Ha pubblicato diversi romanzi, tra cui "Otto. L'abisso di Castel del Monte" e "Carafa. Il sigillo del Cristo Velato".Teresa Petruzzelli è una scrittrice e giornalista. Ha pubblicato diversi libri, tra cui "Il mare in tasca" e "L'ultima estate".L'invito è rivolto a tutti gli amanti della lettura che desiderano vivere due serate all'insegna della cultura e dell'intrattenimento.