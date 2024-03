A Miggiano l’influencer dei libri per bambini distratti

I vostri bambini girano alla larga dai libri? Di favole da Esopo a Fedro ai Fratelli Grimm, o di avventure, tipo Sandokan e Alice?No problem: è appena nata la figura dell’influencer della lettura, la consulente dei libri per l’infanzia. Una persona competente, appassionata, che ben conosce la sua importanza, specie nei primi anni. Lo incontra, ci parla un poco e vi suggerisce cosa potrebbe interessarlo, divertirlo, arricchire il suo immaginario, smuoverlo dall’inedia, il telecomando dei cartoon, il cellulare, i videogiochi.Si chiama Anna Treviso, è una giovane mamma di Miggiano. Che ama i libri e avendo due bambini, si è collegata alla Gaby Book, casa editrice per l’infanzia (0-13 anni) con sede a San Marino.La consulenza di Anna è rivolta sia a singole famiglie che alle scuole (asili nido, scuole materne, etc.). Alle biblioteche scolastiche in particolare, ai laboratori di lettura e a gruppi di lettura.Sfogliando il catalogo, si trovano libri di ogni tipo. Ecco alcuni titoli: “Ma… dove sarà il ciuccio?”, “Addio pannolino!”, “La prendo io la luna!”. Oltre a quelli che parlano di animali, mare, campagna, città e quant’altro. Sono libri didattici interattivi.“C'è la possibilità - spiega Anna - che la scuola, in base agli ordini fatti, a loro vengano dati dei libri gratis per creare una nuova biblioteca scolastica, utile per loro e per le loro attività”.