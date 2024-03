Edoardo Leo verso il sold out al Teatro Orfeo di Taranto

ph: Chiara Calabrò





TARANTO - Cresce l'attesa per il reading-spettacolo "Ti racconto una storia" di Edoardo Leo, in programma venerdì 22 marzo alle ore 21 al Teatro Orfeo di Taranto. Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni con musiche di Jonis Bascir, è quasi sold out."Ti racconto una storia" è un'antologia di appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista ha raccolto nel corso della sua carriera. Vent'anni di ricordi, risate e riflessioni si trasformano in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta, in base al pubblico e all'occasione.Comicità e poesia si intrecciano per raccontare spaccati di vita umana, unendo parole e musica. In scena, non solo monologhi di celebri scrittori come Benni, Calvino, Marquez ed Eco, ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.Un appuntamento imperdibile con uno dei protagonisti più amati del cinema e del teatro italiano.Lo spettacolo rientra nella stagione 2023/2024 "Taranto, i più grandi passano da qui" del Teatro Orfeo.Partner ufficiali: Regione Puglia, Comune di Taranto, Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo.