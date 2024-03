Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince con il Partizan Belgrado al Mediolanum Forum, la Virtus Bologna ko con l'Olympiakos ad Atene

credits: Olimpia Milano





La Virtus Bologna perde 74-69 con l’ Olympiakos Pireo ad Atene. Nel primo quarto il canestro di Belinelli consente agli emiliani di prevalere 22-21 sui greci. Nel secondo quarto la tripla di Shenghelia permette alla Virtus di imporsi 46-37 sull’ Olympiakos. Nel terzo quarto il tiro libero di Canaan dà la possibilità ai greci di trionfare 57-51 sui bolognesi. Nel quarto quarto con la realizzazione di Papanikolau l’ Olympiakos Pireo riesce a vincere 74-69 la partita. Migliori marcatori: negli emiliani Shenghelia 15 punti e Belinelli 10 e nei greci Papanikolau 16 punti e Canaan 12. La Virtus Bologna è al quinto posto in classifica con 34 punti insieme al Fenerbahce Istanbul e all’ Olympiakos Pireo.

L’ Armani Milano vince 85-83 contro il Partizan Belgrado al “Mediolanum Forum” di Assago in Eurolega di basket. La conclusione dalla lunga distanza di Mirotic concretizza il 22-21 dei lombardi sui serbi alla fine del primo quarto. Con la schiacciata poderosa di Hall la squadra di Ettore Messina conclude in vantaggio 41-40 il secondo quarto. Il punto di Andijusic regala al Partizan il 67-64 al termine del terzo quarto. Napier è decisivo per il successo dei meneghini 85-83 nel quarto quarto. Migliori marcatori: nell’ Armani Mirotic e Shields 19 punti, nel Partizan Avramovic 19 punti e Caboclo 13. I lombardi sono dodicesimi con 24 punti con l’ Efes Istanbul e il Bayern Monaco.