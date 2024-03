Serie A, il Lecce sfiderà il Verona al Via del Mare

Nel Verona agiranno sulle fasce Duda e Suslov, trequartista Folorunsho, in avanti Lazovic e Swiderski. Arbitrerà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Nell’ andata i giallorossi pugliesi riuscirono a pareggiare 2-2 al “Bentegodi”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 7 maggio 2023, il Verona vinse 1-0 e la rete decisiva per il successo dei veneti fu realizzata al 26’ del secondo tempo da Ngonge.

- Il Lecce sfiderà domani alle 12,30 il Verona al “Via del Mare” nella ventottesima giornata di Serie A. I salentini dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza e i veneti dovranno ottenere il successo per lasciare il terzultimo posto. Nel Lecce sarà indisponibile Kaba infortunato, giocheranno come esterni Ramadani e Blin, regista Almqvist, in attacco Krstovic e Banda.