Foggia, La Scuola dei Mestieri di Smile Puglia partecipa a Gate & Gusto

I corsisti, assieme allo chef-docente Giuseppe Scarlato, saranno a Gate & Gusto lunedì 11 e martedì 12 marzo. Potranno mettere in mostra ciò che hanno imparato: dalla preparazione degli alimenti all’allestimento dei piatti, come ci si muove in una cucina moderna, quali accortezze e strumenti utilizzare tra pentole, forni e fornelli. Avranno modo, inoltre, di approfondire la propria conoscenza del settore interagendo con tutte le realtà presenti in Fiera: fornitori, aziende di servizi, imprese specializzate nelle tecnologie della ristorazione, attività produttive nel comparto dell’agroalimentare, professionisti.Il percorso formativo che hanno intrapreso, attraverso la guida di docenti esperti e tutor, porterà i ragazzi a ottenere la certificazione delle competenze acquisite, in modo da poter avere accesso al mondo del lavoro in un comparto in grande espansione come quello della ristorazione e del turismo, un settore che – come evidenziano studi, ricerche e statistiche – esprime una crescente necessità di persone preparate e operatori qualificati. La partecipazione a “Gate & Gusto”, da questo punto di vista, rappresenta una ulteriore fase di apprendimento e di confronto con tutte le componenti del settore.