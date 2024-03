Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 89-82 con il Trento al Pala Pentassuglia

Nel quarto quarto con la schiacciata poderosa di Washington l’ Happy Casa riesce a vincere 89-82 la partita. Migliori marcatori: nei pugliesi Washington 22 punti e Sneed 17 e nel Trento Mooney 17 punti e Niang 16. Nella ventiquattresima giornata l’ Happy Casa che è all’ ultimo posto con 12 punti, giocherà domenica 24 Marzo alle 18,30 a Scafati e dovrà vincere per risalire in classifica. I campani dopo il successo interno 94-91 contro il Tortona sono ottavi con 22 punti insieme al Sassari al Trento e al Tortona e cercheranno di ottenere i due punti per restare in corsa per la qualificazione ai play off scudetto.

L’Happy Casa Brindisi vince 89-82 contro il Trento al “Pala Pentassuglia” nella ventitreesima giornata di A/1 di basket. Nel primo quarto la tripla di Sneed permette ai pugliesi di portarsi in vantaggio 18-15 e con Laquintana i brindisini riescono a prevalere 22-20 sui trentini. I tiri liberi di Niang consentono al Trento di imporsi 47-48 sull’Happy Casa al termine del secondo quarto. Nel terzo quarto il canestro di Laszewski concretizza il 62-56 per la squadra di Dragan Sakota e la realizzazione di Mooney dà ai trentini la possibilità fi trionfare 66-70 sui biancazzurri alla fine del terzo quarto.