Il Lecce Primavera pareggia 1-1 con la Fiorentina a San Pietro in Lama

Nel secondo tempo al 5’ Rubino della Fiorentina Primavera non inquadra la porta, al 23’ l’albanese Dario Daka del Lecce Primavera sfiora la rete e al 34’ Luca Russo dei pugliesi non concretizza una buona occasione. I salentini sono al quintultimo posto in classifica con 28 punti e nella ventisettesima giornata, dopo la sosta del 23 e 24 marzo per gli impegni delle Nazionali, giocheranno sabato 30 marzo alle 10,45 fuori casa contro l’ Inter. I nerazzurri pareggiano 1-1 in trasferta con la Roma e sono primi con 51 punti.

Il Lecce Primavera pareggia 1-1 contro la Fiorentina a San Pietro in Lama nella ventiseiesima giornata. Nel primo tempo al 4’ i toscani passano in vantaggio con Tommaso Rubino, tocco di destro, al 29’ i salentini pareggiano per merito del rumeno Rares Burnete di testa sugli sviluppi di una punizione del turco Enes Yilmaz e al 41’ il tedesco Till Winkelmann dei giallorossi pugliesi va vicino al gol.