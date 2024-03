Casarano: cittadini e istituzioni in marcia per la legalità

CASARANO - Una folla commossa e silenziosa ha attraversato le strade di Casarano questa mattina per dire no alla mafia e riaffermare i valori della legalità. La marcia, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con don Antonio Coluccia, il prete antimafia, è stata una risposta forte e unitaria alla recrudescenza della criminalità organizzata nel territorio, culminata nell'omicidio di sabato scorso di Antonio Amin Afendi, 33enne ritenuto boss emergente della Scu.Circa duemila persone, secondo i dati della Questura, hanno preso parte al corteo, tra cui 30 sindaci della provincia di Lecce, il primo cittadino di Lecce Carlo Salvemini, parlamentari e assessori regionali. Studenti, associazioni, cittadini e istituzioni hanno sfilato compatti dai giardini pubblici William Ingrosso fino a piazza Petracca, luogo dell'agguato mortale."Non possiamo più permettere che la violenza e la sopraffazione inquinino la nostra terra", ha tuonato il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, nel suo discorso conclusivo. "Dobbiamo ribellarci alla mafia e alle sue intimidazioni, e lo possiamo fare solo se restiamo uniti e compatti."Un messaggio di speranza e di impegno è stato lanciato anche da don Antonio Coluccia, che ha invitato i cittadini a "non aver paura" e a "coltivare la cultura della legalità e del rispetto delle regole".La marcia di Casarano è stata un momento di grande commozione e partecipazione, ma anche un segnale forte di riscatto e di speranza per un futuro libero dalla mafia.