Caso Bari: Forza Italia chiede chiarezza per i baresi

In primis, l'AMTAB, per la quale Gasparri - alla pari della Polizia Locale - ha rimproverato ad Antonio Decaro lo scarso controllo nella gestione della stessa. Non è mancato l'affondo, in particolare da parte di Gasparri, nei confronti del primo cittadino barese, per la reazione a suo dire "eversiva" nel convocare la conferenza stampa lo scorso 20 marzo e che, secondo il senatore romano, ha denotato una mancanza di rispetto nei confronti dell'Istituzioni. Un atteggiamento ancor più grave - ha aggiunto Gasparri - per il ruolo di Presidente dell'ANCI, attualmente ricoperto da Antonio Decaro.





Infine, nell'affollata conferenza stampa, ha tenuto banco il tema sulla giustizia a "orologeria", con Michele Emiliano quale principale bersaglio di Sisto e Gasparri. Per entrambi, non si può fissare ( anche rimandando indagini e ispezioni ad altra data), un appuntamento a proprio piacimento, perchè - come hanno ribadito - occorre dare una risposta urgente ai baresi a prescindere dalle prossime amministrative. Per esse, il centrodestra è ancora al lavoro per individuare il suo candidato Sindaco per la città di Bari.

Per i due parlamentari forzisti l'invio da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di una commissione ispettiva a Bari, incaricata di riscontrare presunte infiltrazioni mafiose nella rispettiva Amministrazione comunale, derivanti dagli sviluppi dell'indagine legata all'operazione "Codice Interno" dello scorso 26 febbraio, è un atto teso a chiarire ai baresi, la presenza o l'assenza di ingerenze malavitose nella gestione delle attività comunali ed in special modo di quelle legate alle aziende partecipate del Comune di Bari.