Debutto a Boston per la coreografa Simona De Tullio: 'Traces' indaga le tracce di un'umanità perduta

ph Ilaria Lagioia

BOSTON - Venerdì 29 marzo il Boston Dance Theatre presenterà in anteprima il nuovo lavoro della coreografa italiana Simona De Tullio, "Traces". La coreografa barese è stata invitata dalla direttrice del BDT, Jessie Jeanne Stinnett, a realizzare una creazione originale in residenza a Boston."Traces", con musiche originali di Ivan Iusco, è un progetto di internazionalizzazione sostenuto dal programma Single Market Programme, Creathrive-Eu dell'Unione Europea. La nuova opera segna l'inizio di una collaborazione tra la Breathing Art Company di Simona De Tullio e il Boston Dance Theatre, che a dicembre sarà ospite del Premio Internazionale di Danza San Nicola a Bari."Traces" indaga le tracce di un'umanità perduta, i resti di ciò che è umano in una società omologata e opprimente. I corpi dei danzatori esprimono la voglia di vivere e di esprimersi in un universo che mira sempre più a soffocare gli individualismi.Con questo lavoro, Simona De Tullio consolida la sua collaborazione con gli Stati Uniti, che proseguirà nei prossimi eventi della Breathing Art Company. Residenze e artisti americani animeranno la scena barese dalla prossima estate fino alla fine del 2024.Simona De Tullio è una coreografa e danzatrice italiana di fama internazionale. Ha fondato la Breathing Art Company nel 2009 e da allora ha creato numerose coreografie per compagnie in Italia e all'estero. Il suo lavoro è stato premiato in diversi concorsi coreografici e ha ricevuto il sostegno di importanti istituzioni culturali.Il Boston Dance Theatre è una compagnia di danza contemporanea fondata nel 2018 da Jessie Jeanne Stinnett. La compagnia si dedica alla creazione e alla presentazione di opere di danza contemporanea innovative e coinvolgenti. Il BDT ha collaborato con coreografi di fama internazionale e si è esibito in prestigiosi teatri in tutto il mondo."Traces" è una nuova creazione che esplora le tracce di un'umanità perduta in una società omologata e opprimente. La coreografia di Simona De Tullio e le musiche originali di Ivan Iusco daranno vita a un'opera potente e suggestiva che invita a riflettere sulla condizione umana.La collaborazione tra la Breathing Art Company e il Boston Dance Theatre è un importante esempio di scambio culturale tra Italia e Stati Uniti. Il progetto "Traces" è sostenuto dal programma Single Market Programme, Creathrive-Eu dell'Unione Europea, che promuove la collaborazione tra artisti e operatori culturali europei.Data: Venerdì 29 marzo 2024Ora: 20:00Luogo: Boston Dance Theatre, 551 Tremont Street, Boston, MA 02118