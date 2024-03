Fondazione NEST: Investimenti e Progressi per la Transizione Energetica

BARI - Nel corso di un evento pubblico tenutosi al Politecnico di Bari, la Fondazione NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition ha presentato i risultati del suo primo anno di attività, sottolineando significativi investimenti e progressi nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per la transizione energetica.La Fondazione NEST, promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e finanziata dal PNRR, ha destinate risorse considerevoli per l'attuazione di attività di ricerca e sviluppo. Nel primo anno di attività, sono stati impegnati 15 milioni di euro in attività di ricerca e stanziati 8,820 milioni di euro attraverso otto bandi a favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.La Fondazione ha reclutato complessivamente 220 figure, tra dottorandi, ricercatori, assegnisti di ricerca e tecnologi, di cui il 33% sono donne.Le spese complessive previste per il Progetto NEST ammontano a 118,3 milioni di euro, con un'impegno del 41% destinato alle regioni del Mezzogiorno. Attualmente, sono state comunicate spese in ricerca per la transizione energetica pari a 15,1 milioni di euro.La Fondazione ha inoltre stanziato 8,820 milioni di euro attraverso bandi a cascata per finanziare progetti di ricerca industriale. Tra i bandi ancora aperti vi è quello per lo storage di energia, coordinato dal Politecnico di Torino, che finanzia progetti per lo studio e lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore.Un altro importante bando a cascata riguarda l’idrogeno verde, coordinato dall’Università di Genova, che ha finanziato progetti di ricerca per lo sviluppo di tecnologie legate all'uso dell'idrogeno nel settore energetico.La Fondazione NEST, in collaborazione con l'Università di Pisa, ha finanziato progetti sulla conversione chimica del digestato per la produzione di biomassa, evidenziando l'impegno verso tecnologie sostenibili e innovative.Fondazione NEST rappresenta uno dei 14 grandi progetti di partenariato esteso selezionati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.Tra gli obiettivi della Fondazione vi è la generazione di nuova conoscenza e lo sviluppo di tecnologie innovative per l'accumulo di energia, con particolare attenzione alla collaborazione tra il mondo della ricerca e l'industria per favorire una transizione energetica sostenibile.Fondazione NEST si pone come un importante punto di riferimento nel panorama della ricerca energetica in Italia, con l'obiettivo di contribuire in modo significativo alla realizzazione di un futuro più sostenibile e pulito.