Emergenza cinghiali, Scalera: 'Domani in IV Commissione, si discuterà la mia istanza di audizione'

BARI - “Domani in IV Commissione, si discuterà la mia istanza di audizione sulla “Emergenza Cinghiali” in Puglia, ma soprattutto nella provincia di Taranto. Cinghiali che stanno provocando ingenti danni all’agricoltura, che stanno distruggendo infrastrutture, che minacciano i centri abitati e che mettono a repentaglio la sicurezza stradale e la vita stessa degli automobilisti." Ad anticiparlo il consigliere e La Puglia domani, Antonio Scalera, che continua: "La situazione nel tarantino è fuori controllo. Per queste ragioni il 4 febbraio u.s. chiesi di audire in commissione l’assessore all’agricoltura, i rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori, i presidenti dei comitati di gestione degli ATC ( Ambiti Territoriali di Caccia ) i rappresentanti delle associazioni venatorie e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, per conoscere a che punto è il piano di monitoraggio e gestione del cinghiale ( PMC) varato dalla Regione Puglia e quali sono le motivazioni che sino ad oggi non hanno consentito di mettere in atto tale piano. Vi terró aggiornati”.