Francavilla Fontana, iniziative per la Settimana Santa

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Tra pochi giorni Francavilla Fontana rivivrà le emozioni e le suggestioni della Settimana Santa. - Tra pochi giorni Francavilla Fontana rivivrà le emozioni e le suggestioni della Settimana Santa.





"La Settimana Santa – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è il simbolo di una comunità che, nonostante le difficoltà, è capace di guardare al futuro con la consapevolezza del proprio passato. Tramite la programmazione di iniziative collaterali vogliamo offrire come ogni anno momenti di approfondimento, condivisione e conoscenza della storia e delle tradizioni cittadine".





Come ormai consuetudine, nei giorni che precedono il Triduo Pasquale la Città ospiterà una serie di iniziative per rivivere con il linguaggio dell’arte i momenti più ricchi di pathos della passione di Cristo. La realizzazione di questi appuntamenti è frutto di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le Confraternite cittadine.





Domenica 17 marzo alle 20.00 in via Roma la Confraternita del Carmine ospiterà una suggestiva "Passione del Cristo". Una rappresentazione toccante che ripercorrerà gli ultimi giorni della vita di Gesù proposta dall’Associazione "La Durlindana".





Mercoledì 20 marzo alle 11.00 a Castello Imperiali si rinnoverà l’annuale convegno di approfondimento promosso dall’Associazione "Padre Annibale di Francia" nell’ambito del progetto "Radici comuni del Mediterraneo". In questa edizione il focus sarà incentrato sui pollini della Sacra Sindone.





Giovedì 21 marzo alle 20.00 nella Chiesa del Carmine è in programma il "Concerto di Passione" a cura della Banda Giuseppe Verdi diretta dal maestro Francesco Carrozzo. L’iniziativa è a cura della Confraternita del Carmine. Sempre giovedì 21 marzo prenderà il via la mostra immersiva nel centro storico "Al centro delle Terre d’Otranto tra Storia, Arte e Tradizione" a cura dell’Amministrazione Comunale con le immagini dei fotografi che hanno partecipato al relativo avviso pubblico. L’obiettivo è proporre un percorso immersivo nel cuore del centro cittadino alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale di Francavilla Fontana.





Sabato 23 marzo alle 19.00 nella Chiesa dello Spirito Santo sarà di scena il "Concerto della Passione" dell’Associazione Musicantando. Domenica 24 marzo, giorno delle Palme, nella Chiesa di Santa Chiara alle 19.30 la Banda Giuseppe Verdi presenterà al pubblico il "Concerto della Settimana Santa".





Lunedì 25 marzo alle 19.00 a Castello Imperiali sarà presentato il volume "Passione – Pasqua in Puglia: i riti, i luoghi, le tradizioni" con gli interventi del Direttore del Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello e dell’autore delle sezioni dedicate a Francavilla Fontana Mimmo Tardio.





Martedì 26 marzo alle 19.00 a Castello Imperiali sarà presentato il cortometraggio dedicato alla Settimana Santa prodotto dagli studenti Pasquale Leo, Samuel Russo e Giuseppe Gioffredi.





"Con queste iniziative – conclude l’Assessore al Turismo Carmine Sportillo – abbiamo voluto contribuire alla costruzione di una narrazione culturale dei Riti della Settimana Santa. Stiamo per vivere giornate importantissime per la nostra comunità che spingono tanti visitatori a venirci a trovare. Il programma è frutto di un lavoro costruito in sinergia soprattutto con le Confraternite che, oltre a curare i Riti, hanno generosamente offerto il loro contributo"





La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.