Incidente sulla SS16 tra Molfetta e Giovinazzo: un ferito, strada chiusa

MOLFETTA - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS16 tra Molfetta e Giovinazzo, in direzione Bari. Un'auto si è ribaltata e il conducente è rimasto ferito.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri, l'Anas e il 118. Il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.La circolazione è bloccata nel tratto di strada tra lo svincolo di Pozzo Rosso e quello di Cola Olidda. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente e quanti altri mezzi siano coinvolti.L'incidente ha causato disagi per gli automobilisti in direzione Bari. Si consigliano percorsi alternativi.Seguiranno aggiornamenti sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni del ferito.