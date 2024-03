Inter, Inzaghi: 'Delusi per il pari, avanti con lavoro e attenzione'

MILANO - Si chiude con un pareggio la sfida contro il Napoli, il primo del 2024 che chiude la striscia di 10 vittorie consecutive. Un punto che arriva da una partita difficile in cui non è mancata la voglia dei nerazzurri e la spinta incredibile del tifo nerazzurro. Un match così commentato da Simone Inzaghi:

“C’è un po’ di delusione soprattutto per la partita che avevano fatto i ragazzi, abbiamo trovato una squadra di qualità. Abbiamo fatto un primo tempo e inizio secondo tempo molto buoni, poi abbiamo commesso una leggerezza sul gol del pari che ci è costata la vittoria. Per come è andata c’è delusione ma siamo stati ordinati, forse alla fine abbiamo un po’ perso le distanze. Le proteste di Darmian in occasione del gol degli ospiti? C’è da rivederlo, l’arbitro ha fatto una buona gara in una partita non semplicissima. Veniamo da una settimana impegnativa con Bologna, Atletico e Napoli ma stasera ho fatto complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto un giorno e mezzo per prepararci. Grazie anche ai tifosi per l’accoglienza da brividi, ci sarebbe piaciuto dedicargli una vittoria ma ogni partita, ogni settimana ci sono cose da imparare, cercheremo di migliorare ancora. Abbiamo sbagliato qualche scelta, ma contro l’Inter ci sono sempre avversari in forma, squadre organizzate.

Nell’occasione di Barella per esempio Juan Jesus ha fatto un grande intervento altrimenti sarebbe stato 2-0 e probabilmente la partita sarebbe finita. Sono stati tre giorni di analisi, dalle sconfitte si possono prendere cose positive, la delusione era forte perché noi volevamo proseguire, l’Atletico uguale, siamo finiti ai rigori e hanno vinto loro, è una grande delusione ma proprio dalle grandi delusioni si può imparare qualcosa. La concentrazione che hanno avuto i ragazzi mi è piaciuta, abbiamo passato 3 giorni ad analizzare ma chiaramente non con i sorrisi a cui siamo abituati da nove mesi a questa parte. Nel calcio ci sono anche le sconfitte, la nostra amarezza è non avare regalato una vittoria ai tifosi ma siamo andati sotto a salutarli e ho visto che sono contenti di quello che stiamo mettendo in campo. Mancano 9 partite, 27 punti con uno scontro diretto. Mancano ancora 2 mesi alla fine, dobbiamo lavorare bene, non mollare e avere la stessa attenzione che abbiamo avuto in questi mesi.”

