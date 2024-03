Karate: la cussina Rossana De Giosa è campionessa regionale Kata 2024

BARI - Domenica 10 marzo al PalaPreziuso di Foggia si è svolto il Campionato regionale di Karate, valido come qualificazioni alle finali nazionali del Campionato Italiano Juniores di karate, nel quale ha trionfato il Cus Bari con Rossana De Giosa la quale, a soli 16 anni, ha conquistato l’oro.Questa è un’altra importante vittoria per la giovane karateka cussina, arriva al termine di una giornata di gare nella quale ha messo in mostra il suo talento, frutto di un continuo e costante percorso di crescita. Infatti ha vinto largamente tutti i cinque incontri che l’hanno poi portata a disputare la finale che l’ha incoronata come campionessa regionale di kata-shotokan.“Questo è uno degli stili di karate più praticati in Italia – ha commentato il tecnico cussino Marcello De Vivo -. Si tratta di combattimenti simulati che si eseguono da soli, uno contro uno, il cui risultato finale è poi affidato ad una giuria che esprime un punteggio. Rossana ha trionfato sulle avversari, senza lasciare spazio”.L’oro conquistato a Foggia segue quello ottenuto appena un mese fa a Taranto, in occasione del Trofeo De Ronzi. Con questo nuovo successo per lei si sono aperte le porte dei campionati italiani di karate in programma al Pala Pellicone di Ostia (Roma) dal 5 al 7 aprile prossimi, nei quali porterà alta la bandiera del Centro universitario sportivo del capoluogo.“Rossana è una ragazza in costante ascesa – ha spiegato l’allenatore - e sta conquistando medaglie su medaglie, nonostante abbia solo 16 anni. Con lei stiamo lavorando molto sulla fase esplosiva, sulla rapidità e sulla tecnica. Non è un caso infatti che la sedicenne sia tra i tre atleti convocati dalla commissione nazionale per uno stage di quattro giorni a Lignano Sabbiadoro, che si sta svolgendo proprio in queste ore, con i massimi esponenti del campionato italiano”.Cus Bari – Lungomare Starita, 1 - Bari: 0805341779