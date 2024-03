Libri, 'La Scuola di Talenti': presentazione il 25 marzo a Milano

- Un incontro di peculiare interesse interdisciplinare, si terrà lunedì 25 marzo, alle ore 19.00 presso l’Auditorium Galdus via Pompeo Leoni 2 in Milano, in cui viene presentato un pregevole volume intitolato “La Scuola di Talenti” di Giuseppe Valditara, a cura della Piemme Edizioni.Alla presentazione del libro con l’Autore, attuale Ministro, intervengono: - il giornalista Emanuele Boffi, Direttore della rivista mensile Tempi; - la prof. Loredana Perla, Docente ordinario e Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; - il prof. Mario Rusconi, Preside Liceo Scientifico Pio IX Aventino di Roma; - il dott. Massimiliano Tonarini Presidente di Cdo Opere Educative. L’evento è moderato da Alessandro Sallusti, noto personaggio della cronaca televisiva e illustre Direttore del quotidiano “il Giornale”.Si tratta di un libro che risulta poliedrico e utile per la società, per cittadini, docenti e studenti perché illustra importanti dimensioni del versatile Sistema scolastico italiano che fornisce con meritoria continuità una futura conoscenza ai giovani, energia della Cultura e benessere all’Italia.«Sono profondamente convinto che ogni giovane è come una lucerna ricca di olio che attende solo il fuoco per accendersi. E la scuola costituzionale, la scuola dei talenti, deve essere il fuoco». Giuseppe Valditara, attuale Ministro dell'Istruzione e del Merito,sottolinea l’importanza del ruolo della scuola nella attuale complessa società e su alcuni obiettivi fondamentali dell’istituzione Scuola che costruisce e osserva un sereno futuro consapevole delle valenze e delle radici culturali e storiche. Persona, Costituzione, sapere, libertà e talento, sono alcune parole-chiave presenti nel mirabile lavoro dell’Autore.La necessità di connessioni interdisciplinari afferente al rinnovato impegno educativo collettivo e linee sintagmatiche di una didattica innovativa costituiscono altri fondamenti per la Cultura e la Ricerca. La funzione del Sistema scolastico e in continuum con le Università, con la centralità dello studente, deve saper implementare certamente una serie calibrata di conoscenze, valorizzare inclinazioni e passioni, per poter realizzare il ruolo di persona nella società e nelle comunità, e potenziare il ruolo del docente e la sua rilevanza pedagogica. Nel lavoro, particolare attenzione viene ribadita ai concetti epistemologici di merito, rispetto, impegno e responsabilità.Nel volume, il ministro analizza attentamente le peculiari valenze, le criticità e i gap derivanti dalla dispersione scolastica, lo stato attuale del corpo docente, evidenziando le riforme attuate e quelle future del Sistema scuola italiana e, pertanto risulta un testo caratterizzato da notevole approccio di polisemica attrazione. All’evento, per la sua rilevanza, sono invitati tutti i cittadini.