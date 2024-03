La nave da crociera più grande del mondo salva 14 naufraghi alla deriva in mare da oltre una settimana

"La barca si è girata, ci siamo avvicinati il più possibile a loro e ci siamo fermati", ha aggiunto. La nave da crociera ha poi varato “una scialuppa di salvataggio di piccole dimensioni”. Dopo il salvataggio, il capitano della nave da crociera ha annunciato che l'equipaggio aveva tratto in salvo 14 persone rimaste bloccate in mare per otto giorni. Il capitano ha detto che non sapeva da quale paese provenissero. L’equipaggio ha fornito loro assistenza medica e sta lavorando a stretto contatto con la Guardia Costiera degli Stati Uniti”.





La nave si trovava tra Cozumel, Messico e Cuba occidentale al momento del salvataggio. Secondo Amodio, il comandante ha trasmesso dagli altoparlanti "Codice Oscar, Codice Oscar, Codice Oscar" verso le 15.00. "Poi, poco dopo, il capitano è tornato in vivavoce e ha annunciato di aver avvistato una nave in difficoltà e che ci avrebbero fatto tornare indietro e indagare", ha detto. Tutte le persone soccorse hanno lasciato la nave il giorno successivo mentre erano attraccate a Roatan, in Honduras, ha detto. Secondo il diritto marittimo, la nave e l’equipaggio hanno l’obbligo legale e morale di contribuire a salvare vite umane.





"Il comandante di una nave in mare, che è nella posizione di poter fornire assistenza quando riceve un segnale da qualsiasi fonte che indica che persone sono in pericolo in mare, è tenuto a procedere con tutta rapidità in loro aiuto", ha affermato l'International Organizzazione marittima. Secondo Marine Insight, il codice Oscar è esclusivo di Royal Caribbean. Il codice di emergenza viene solitamente utilizzato quando una persona cade in mare. I capitani usano il segnale invece di gridare ordini per “prevenire la potenzialità del caos”.





L'Icon of the Seas, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è oggi considerata la più grande nave da crociera del mondo. Può ospitare 5.610 persone e 2.350 membri dell'equipaggio. La nave dispone di 2.850 cabine, 18 ponti e sette piscine. Questa è la sua stagione inaugurale. Il suo primissimo viaggio con passeggeri è avvenuto all'inizio di quest'anno.





La più grande nave da crociera del mondo ha salvato domenica 3 marzo, 14 persone che si trovavano alla deriva dopo essere naufragate su una piccola imbarcazione per otto giorni. Una passeggera, Alessandra Amodio, ha raccontato di aver visto persone a bordo della piccola imbarcazione alla deriva nell’oceano, sventolare una grande bandiera bianca.