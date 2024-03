La Notte della Taranta 2024: Shablo maestro concertatore, Generazione Taranta il tema

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia: "La musica è un modo per leggere la realtà e descrivere i sentimenti. La Notte della Taranta è un evento che rappresenta l'identità culturale della Puglia intera. Il maestro Shablo, con la sua apertura e simpatia, saprà cogliere l'anima di questa manifestazione."

Shablo, Maestro concertatore: "Sono onorato di essere qui. La sfida è coniugare la tradizione con la contaminazione dei nuovi generi e generazioni. La musica deve riappropriarsi del suo ruolo di unione e di incontro. Il mio compito è di portare la tradizione in piazza e far innamorare i giovanissimi al valore delle radici."

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia: "La Notte della Taranta è simbolo della Puglia nel mondo. Il Concertone è un veicolo promozionale straordinario per la destinazione. Quest'anno, il maestro Shablo e la tematica di Generazione Taranta consolideranno la capacità della manifestazione di sapersi innovare."

Grazia Di Bari, Consigliera delegata alle Politiche culturali Regione Puglia: "La Notte della Taranta è uno degli eventi dal vivo più attesi nel panorama culturale italiano. Il Concertone e il festival popolare itinerante contribuiscono a tramandare la nostra tradizione e a farla conoscere a livello internazionale."

Aldo Patruno, Direttore dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia: "La scelta del Maestro Shablo coglie nel segno il clima artistico-culturale dei tempi che stiamo attraversando."

Ivan Stomeo, Fondazione Notte della Taranta: "Ogni anno proviamo a ripensare il festival. La scelta di Shablo è rivoluzionaria e può sintetizzare al meglio il lavoro di questi anni. La grande sfida è proprio quella, far incontrare la musica popolare e la musica contemporanea."

Valentina Avantaggiato, Sindaco di Melpignano: "La Notte della Taranta è un Festival che riesce a portare a Melpignano fino a duecentomila persone. Un impegno organizzativo enorme che dimostra la capacità del territorio di ospitare grandi eventi."

La Notte della Taranta 2024 si preannuncia come un'edizione davvero speciale, ricca di musica, tradizione e innovazione.



Per maggiori informazioni: La Notte della Taranta 2024 si preannuncia come un'edizione davvero speciale, ricca di musica, tradizione e innovazione.





Sito ufficiale La Notte della Taranta: URL https://www.lanottedellataranta.it/

LECCE - Il visionario produttore internazionale Shablo sarà il maestro concertatore della 27esima edizione del Concertone La Notte della Taranta, in programma il 24 agosto a Melpignano (LE).Tema dell'edizione 2024 è Generazione Taranta, un omaggio ai giovani cresciuti con la Notte della Taranta e che ne hanno fatto una parte della loro identità. Il Concertone racconterà questa generazione attraverso i testi più amati del festival dal 1998 ad oggi.Shablo è un artista poliedrico che spazia dal soul alla trap, dal rap all'elettronica d'avanguardia. La sua abilità nel far dialogare mondi musicali apparentemente lontani lo rende perfetto per questa edizione che vuole essere un ponte tra tradizione e futuro.Al fianco di Shablo ci sarà il pianista e compositore Riccardo Zangirolami, un talento di soli 23 anni che ha già diretto l'iconica Hollywood Studio Symphony Orchestra.La Notte della Taranta è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.