La Puglia dei vini conquista il ProWein 2024 di Düsseldorf

DUSSELDORF - 50 aziende vitivinicole pugliesi hanno preso parte al ProWein 2024, la fiera internazionale del vino e dei distillati svoltasi a Düsseldorf dal 10 al 12 marzo. Lo stand istituzionale della Regione Puglia, realizzato dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale in collaborazione con Unioncamere Puglia, si estendeva su una superficie di oltre 400 metri quadri e ha accolto buyer e operatori del settore da tutto il mondo.L'obiettivo della partecipazione pugliese era quello di promuovere i vini di Puglia come prodotti di altissima qualità, frutto di una storia millenaria e di un costante lavoro di innovazione. L'enoteca dello stand ha offerto degustazioni di vini rossi, bianchi, rosati, spumanti, mentre tre masterclass dedicate ai vitigni pugliesi hanno permesso di approfondire la conoscenza di questa ricca tradizione enologica.L'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia ha sottolineato l'importanza del ProWein come vetrina per i vini pugliesi: "Questa fiera è strategica per il nostro comparto vitivinicolo. Ci permette di consolidare i legami commerciali con i nostri partner storici e di aprirci a nuovi mercati. I vini pugliesi si stanno affermando sempre di più a livello internazionale, grazie alla loro qualità e alla loro capacità di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori".Il successo della partecipazione pugliese al ProWein 2024 conferma la crescita del settore vitivinicolo regionale e il suo ruolo di primo piano nel panorama internazionale. La prossima edizione della fiera si terrà dal 16 al 18 marzo 2025.