Macabro ritrovamento a Japigia: uomo trovato senza vita in via Suglia

BARI - Ieri sera, intorno alle 22:00, un uomo è stato trovato senza vita in via Suglia, a Japigia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento, la pista più seguita è quella del decesso legato a cause naturali. L'uomo, che non è stato ancora identificato, non presentava segni di violenza sul corpo.Secondo le prime ipotesi, l'uomo potrebbe aver accusato un malore fatale mentre si trovava in strada. Non si esclude, però, che possa essere stato vittima di un incidente stradale. La Polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di capire cosa sia accaduto.