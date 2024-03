Marco Simone: il giovane barese che sogna la Silicon Valley

BARI - Marco Simone, un giovane 26enne originario di Bari, ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare la sua partecipazione a un prestigioso programma di studio nella Silicon Valley, il cuore mondiale del big tech e dell'innovazione. In sole 24 ore, ha già raccolto € 1.500, dimostrando un forte sostegno dalla comunità.Nato a Bari, Marco ha sempre avuto il sogno di lanciare la sua startup e l'opportunità di partecipare alla Silicon Valley Fellowship rappresenta per lui un'occasione unica per imparare dalle migliori menti del settore, trovare ispirazione e tornare in Italia per costruire qualcosa di innovativo.Dopo aver completato gli studi in ingegneria meccanica presso un Collegio di Merito a Pavia, Marco ha girato diverse città italiane tra cui Modena, Bologna e Milano, accumulando esperienza sia accademica che lavorativa. Tuttavia, la passione per le startup è rimasta costante, spingendolo a perseguire il suo obiettivo di diventare imprenditore.Il programma della Silicon Valley Fellowship, che si svolgerà a San Francisco dal 26 al 30 aprile, offrirà a Marco l'opportunità di incontrare fondatori di startup di successo, dirigenti di importanti aziende del settore e professori delle migliori università al mondo. Un'esperienza che potrebbe essere fondamentale per il suo futuro imprenditoriale.Per partecipare al programma, Marco ha bisogno di raccogliere un totale di 4.150 euro, considerando i costi elevati di vita a San Francisco e le spese del programma stesso. La sua campagna di crowdfunding ha già riscosso un grande successo, con 40 sostenitori che hanno contribuito generosamente nelle prime 24 ore.Oggi, a tre giorni dalla chiusura della campagna, Marco è già vicino al suo obiettivo, avendo raccolto € 3.000. Ogni contributo alla sua campagna significa dare una possibilità ai giovani talentuosi di realizzare i propri sogni, superando le sfide economiche.Se vuoi sostenere Marco Simone nel suo viaggio verso la Silicon Valley, puoi contribuire alla sua campagna su GoFundMe al seguente link: Supporta Marco per andare in Silicon Valley