Maria Carmen Lorusso si dimette da consigliera comunale e ritira candidatura: 'Chiarirò tutto appena conoscerò i fatti dell'inchiesta'

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere al gip, limitandosi a quelle parole, ma presto chiederà di essere interrogata dai pm. Maria Carmen Lorusso è stata accompagnata in Tribunale dalla Polizia, mentre suo padre, Vito Lorusso, ex primario dell’Oncologico già arrestato la scorsa estate per concussione ed ai domiciliari con l’accusa di aver chiesto al clan Parisi voti in favore di sua figlia per le Comunali del 2019, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

BARI - Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale di Bari e moglie di Giacomo Olivieri, ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante l'interrogatorio, annunciando le sue dimissioni e il ritiro dalla candidatura alle prossime elezioni. È finita ai domiciliari con l'accusa di concorso in voto di scambio politico mafioso e ha espresso la volontà di chiarire tutto una volta conosciuti tutti i fatti dell'inchiesta.