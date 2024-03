Intimissimi Uomo celebra la festa del papà

Intimissimi Uomo, brand del gruppo Oniverse, celebra la Festa del Papà con una campagna stampa all’insegna del rapporto padre – figli sui principali quotidiani nazionali e settimanali dal 6 al 19 marzo e su DAZN per i primi tre weekend del mese.

Sincero ed emozionale, il racconto ritrae scene quotidiane, nel contesto familiare di una casa, avvolti dal calore delle proposte Intimissimi Uomo. Risate e divertimento non mancano in una rappresentazione unica di quel rapporto di amore puro che esiste tra un genitore e i suoi figli.

I prodotti diventano protagonisti del gioco tra i due, raccontando un legame indissolubile: frugando nel guardaroba del papà, la bambina indossa un’enorme t-shirt bianca e correndo per casa viene accolta con sorrisi e affettuosi abbracci.

La gamma di capi intimissimi Uomo include modelli pensati per far sentire importanti e speciali tutti i papà. T-shirt, tute, intimo e calzini combinabili, animano una collezione ampia e versatile, diventando i regali perfetti da indossare nei momenti di relax e svago.

La campagna stampa verrà accompagnata parallelamente da un progetto corporate pensato per esprimere quel legame unico ed indissolubile che unisce un papà ai suoi figli. I bambini dell’asilo aziendale, presente all’interno dell’HQ di Oniverse, proprio in occasione della Festa del Papà, hanno partecipato ad un'attività speciale rispondendo a delle domande divertenti e affettuose sui propri papà e disegnando con entusiasmo i momenti preferiti in loro compagnia. Attraverso le risposte spontanee e i teneri disegni, i bambini protagonisti del video emozionale hanno espresso amore, ammirazione e gratitudine per il loro papà, creando un momento prezioso di condivisione e celebrazione.