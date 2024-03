Mattarella all'Altare della Patria per il 163esimo dell'Unità d'Italia

ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro ai piedi della tomba del Milite ignoto all'Altara della Patria in Roma per la celebrazione del 163esimo anniversario della proclamazione dell'Unità nazionale, avvenuta a Torino il 17 marzo 1861. Al suo arrivo in Piazza Venezia è stato accolto dal Ministro della Difesa Crosetto e dal capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Cavo Dragone. Prima del saluto alle alte cariche dello Stato, gli sono stati resi gli onori militari da uno schieramento interforze, preceduti dall'intonazione dell'inno di Mameli.