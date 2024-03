Medici medicina generale: firmato da Palese e Montanaro accordo regione-sindacati

BARI - Oggi l’assessore alla Sanità, Rocco Palese e il direttore del Dipartimento della Salute hanno firmato con i sindacati rappresentativi della medicina generale (Fimmg, Snami, Smi) un protocollo d’intesa per il potenziamento della medicina territoriale.Il protocollo arriva anche dopo la gestione sul territorio regionale dei recenti piani emergenziali e individua i percorsi e le competenze di chi è direttamente coinvolto.“L’accordo - spiega l’assessore Palese – arriva dopo un anno e mezzo di lavoro comune. Posso esprimere grande soddisfazione perché fissiamo regole certe per il futuro e ampliamo orari e servizi per i pazienti che possono continuare a rivolgersi ai loro medici di medicina generale con rinnovata fiducia. Ringrazio le organizzazioni sindacali e i professionisti del dipartimento che hanno raggiunto questo importante risultato”.“Abbiamo lavorato a lungo insieme – concorda il direttore Montanaro – e l’accordo è stato trovato ed è soddisfacente sia per la Regione che per le rappresentanze dei medici di medicina generale”.L’intesa tra la Regione Puglia e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina Generale nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale – Acn, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale disciplina il rapporto con i MMG nella parte della contrattazione regionale.Le attività di assistenza per la medicina generale, svolte esclusivamente dai MMG, concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati:1. Piano Nazionale Cronicità (P.N.C.);2. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) 2017-2019;3. Accessi impropri ai Pronto soccorso;4. Governo delle liste d’attesa e appropriatezza prescrittiva.L’intesa, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della programmazione socio-sanitaria, garantisce un’assunzione condivisa di responsabilità nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, in particolare:1. riconosce e conferma che il rapporto che si instaura tra le Asl ed i MMG per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dall’ACN e dall’Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.), è di “lavoro autonomo parasubordinato, convenzionato”. I compiti e le funzioni del MMG non possono essere esercitati o affidati ad Enti privati;2. persegue gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale con particolare riguardo agli aspetti legati alla prevenzione e ai bisogni di salute degli assistiti con fragilità, non autosufficienti o con patologia rara o quadro clinico complesso;3. individua nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e nelle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) modelli organizzativi finalizzati a creare una rete di offerta in grado di assicurare oltre alla continuità assistenziale, un processo teso al miglioramento della qualità dell’assistenza e dell’appropriatezza dei percorsi di cura, con l’obiettivo di garantire la partecipazione di tutti i medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e quindi una rete di ambulatori – presidi del Sistema Sanitario Nazionale – e servizi, capillare ed efficiente su tutto il territorio regionale, in grado di assicurare la continuità assistenziale. Tale sviluppo e la integrazione di tutte le figure professionali impegnate nei servizi territoriali sono i punti qualificanti di un processo teso al miglioramento della qualità dell’assistenza e dell’appropriatezza dei percorsi di cura;4. definisce le risorse con l’obiettivo di fornire ai medici di assistenza primaria a ciclo di scelta gli strumenti di carattere strutturale e le necessarie risorse umane, nei limiti della consistenza dei fondi regionali costituiti ab origine e disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.