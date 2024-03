Nahaze, la cantautrice pugliese pubblica il brano 'Oro oro oro'

(Ph Andrea Bianchera)

Oro oro oro” è il singolo della cantautrice urban-pop Nahaze, fuori in digitale (Sugar Srl) e in rotazione radiofonica. Prodotto da grnd (Gianmarco Grande), scritto dalla stessa artista e da Glosie. Il brano è stato presentato in occasione della sua partecipazione ad Amici 23.

Il brano è stato scritto in un momento di riflessione di Nahaze. “Mi ero costruita delle aspettative più grandi della mia esperienza reale: “casa mia non è tra queste mura, pareti d’oro in una stanza buia” – racconta l’artista - Con la scrittura del brano ho sentito il desiderio di esternare il mio vissuto attraverso la semplicità delle cose e il rapporto sincero con le persone che spesso è difficile trovare.

Nahaze ora è in studio a sperimentare nuove scritture musicali che attualmente fonde sfumature sexy delle melodie pop unite a flow con dominanza rap.

Nahaze, alias Nathalie Hazel Intelligente, classe 2001, nasce ad Acquaviva delle Fonti da madre inglese. Il suo nome d’arte nasce dalla fusione di Nathalie, suo primo nome, con Hazel, secondo nome e lo stesso della nonna materna. Nel dicembre del 2019 pubblica “Carillon”, brano che vanta la collaborazione di Achille Lauro e Boss Doms e che ottiene la certificazione Disco d’oro. La perfetta conoscenza dell’italiano e dell’inglese le permette di scrivere e cantare brani che miscelano perfettamente le due lingue. È questo il caso di “Wasted”, il secondo singolo uscito a maggio 2020, in cui sono evidenti i richiami ai colori e alle atmosfere inglesi, e di “Future”, il terzo singolo pubblicato a luglio 2020, realizzato in collaborazione con il trio di produttori Free Monkeys. Nell’ottobre 2020 i singoli “Freak” e “Control” vengono scelti per la colonna sonora della fortunata serie “Baby 3”, produzione originale Netflix Italia. Nel 2021 pubblica il brano “Behind”, colonna sonora della serie “Zero”. Nahaze recentemente ha pubblicato singoli come “Certe sere” (2022) e “Kiddo” (2023), mostrando il meglio del suo stile etereo, profondo e sperimentale. Partecipa ad Amici 23, esperienza importante che ha rappresentato uno dei suoi punti di partenza.