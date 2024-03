Nuovo Ospedale di Andria: Emiliano rassicura il Comitato, 'Nessun declassamento'

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia: "L'ospedale di Andria sarà di secondo livello, non c'è dubbio. Stiamo lavorando per accelerare la sua costruzione."

Vito Montanaro, Direttore dipartimento Salute: "L'errata interpretazione del regolamento del 2019 ha creato confusione. Il nuovo ospedale di Andria avrà tutte le caratteristiche di un ospedale di secondo livello."

Lorenzo Bonomo, Presidente Comitato Nuovo Ospedale di Andria: "Siamo soddisfatti dell'incontro e delle rassicurazioni ricevute. Attendiamo fiduciosi i prossimi passi per la realizzazione del nuovo ospedale."

Per maggiori informazioni:







Sito ufficiale ASL Bat: Sito ufficiale Regione Puglia: https://www.regione.puglia.it/ Sito ufficiale ASL Bat: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani

BARI - Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme all'assessore alla Sanità Rocco Palese e al Direttore dipartimento Salute Vito Montanaro, ha incontrato oggi il prof. Lorenzo Bonomo, presidente del Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria, e alcuni componenti del comitato.Al centro dell'incontro la questione del "declassamento" dell'ospedale di Andria da secondo a primo livello, ipotesi che ha acceso la preoccupazione del comitato e della cittadinanza.Il Direttore Montanaro ha chiarito che "non vi è alcun fondamento per un declassamento". L'errata interpretazione è nata da un documento della ASL Bat che citava un regolamento del 2019, non includendo l'ospedale di Andria in quanto non ancora esistente.Il Presidente Emiliano ha ribadito che il nuovo ospedale di Andria sarà dotato di tutto quanto previsto dalla legge per gli ospedali di secondo livello, come previsto dal piano ospedaliero del 2016.Emiliano ha inoltre sottolineato che il Dipartimento Salute sta lavorando per risolvere le problematiche che hanno rallentato la definizione del progetto, consentendo la stipula di un nuovo accordo di programma.L'incontro ha rasserenato il Comitato che ha apprezzato la chiarezza e l'impegno del Presidente Emiliano e della sua squadra.La costruzione del nuovo ospedale di Andria è una priorità per la Regione Puglia e per la cittadinanza. La rassicurazione del Presidente Emiliano rappresenta un passo avanti importante verso la realizzazione di questa opera fondamentale per la sanità del territorio.