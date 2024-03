Cosimo Milanese, profeta in patria: vince il premio '5 Stelle d'oro della cucina' a Lecce

Cosimo Milanese: "Sono emozionato e orgoglioso di ricevere questo premio nella mia terra d'origine. È un riconoscimento che mi motiva a continuare a lavorare con passione e dedizione."

Simone Falcini, Presidente Associazione Italiana Cuochi: "Cosimo Milanese è un esempio di talento e professionalità. La sua cucina rappresenta il meglio della tradizione italiana reinterpretata con originalità e innovazione."

LECCE - Lo chef pugliese Cosimo Milanese, originario di Veglie e da anni "adottato" dalla Romagna, ha ricevuto martedì scorso a Lecce il premio "5 Stelle d'oro della cucina" assegnato dall'Associazione Italiana Cuochi.Un riconoscimento di grande prestigio che Milanese aveva già conquistato nel 2022 a Firenze con la sua celebre ostrica in tempura gluten-free. Quest'anno, nella suggestiva cornice del Best Western Plus di Lecce, lo chef ha trionfato con un Tataki di ricciola affumicata, erbe di campo, tartufo (bianchetto) con crumble di pistacchio e frutti rossi.Milanese, che a dicembre ha guidato l'Emilia Romagna alla vittoria ai Campionati Italiani AIC di Firenze, ha confessato la sua emozione nel ricevere il premio nella sua terra d'origine: "Tornare a Lecce dopo tanti anni per ritirare un premio così prestigioso è davvero bellissimo".Un successo che conferma il talento e la dedizione di questo chef, capace di conquistare palati e premi con la sua cucina innovativa e raffinata, sempre attenta ai sapori e alle tradizioni del territorio.La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di una cena di gala alla quale hanno partecipato autorità, chef e rappresentanti del mondo della gastronomia.Un evento che ha celebrato l'eccellenza culinaria italiana e che ha visto Cosimo Milanese come protagonista assoluto.