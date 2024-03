Serie C, Benevento-Monopoli match clou

Benevento-Monopoli è il match clou della trentatreesima giornata del girone C di Serie C. La gara si disputerà sabato 23 marzo alle 14 al “Vigorito”. I biancoverdi dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza e i campani cercheranno il successo per restare in corsa verso la promozione in Serie B. Nel Monopoli giocheranno come esterni De Risio e Ardizzone, regista La Verdera, in attacco Tommasini e Grandolfo. Nel Benevento agiranno sulle fasce Nardi e Pastina, trequartista Capellini, in avanti Lanini e Ciciretti. Arbitrerà Dario Madonia della sezione di Palermo. Nell’ andata i pugliesi vinsero 3-0 al “Veneziani”.