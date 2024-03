POTENTISSIMA: un mese di incontri e confronti per la Politica di prossimità

PUTIGNANO - Il candidato Sindaco Michele Vinella, insieme alla sua coalizione civica POTENTISSIMA, ha dato il via a un'intensa serie di incontri e confronti con la comunità locale, confermando così il suo impegno per un nuovo modo di fare politica basato sul dialogo e sulla partecipazione attiva dei cittadini. In soli 30 giorni, sono stati organizzati ben 22 appuntamenti, che includono eventi, tavoli tecnici e incontri con categorie e gruppi di persone diversi.Il punto distintivo di questa coalizione è il "dialogo collaborativo", un approccio che punta a coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione di soluzioni e proposte per il futuro della città. Questo si differenzia nettamente dalla tradizionale idea di "partecipazione", spesso rimasta solo sulla carta.Tra gli incontri già svolti, spicca il focus sull'infanzia con l'evento dal titolo "La città che non c’è", un'opportunità per i bambini dai 6 ai 10 anni di esprimere i loro bisogni, aspettative e sogni per una città ideale. Prossimi appuntamenti includono uno scambio di storie e visioni tra generazioni, idee innovative su Putignano presentate in breve tempo e un laboratorio riservato ai rappresentanti dei gruppi della coalizione.Inoltre, sono stati organizzati 6 tavoli di lavoro e 11 incontri dedicati alle principali categorie di "stakeholder", al fine di coinvolgere attivamente tutti gli attori chiave del territorio.Michele Vinella sottolinea l'importanza di questo intenso calendario di incontri come fondamentale per rendere Putignano una città più dinamica e contemporanea. Questi incontri costituiscono la base per la redazione del programma elettorale della coalizione, che viene costruito attraverso un processo partecipativo e inclusivo.Tutti gli aggiornamenti relativi al calendario degli incontri sono disponibili sulle pagine social e sul sito web di POTENTISSIMA, dimostrando il costante impegno della coalizione per mantenere un dialogo aperto e trasparente con i cittadini.