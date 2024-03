Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al Torneo Masters 1000 di Miami

via janniksin Ig

- Nell'ottavo di finale del torneo Masters 1000 sul cemento di Miami, in Florida, il giovane tennista italiano Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro l'australiano Christopher O’Connell, con un punteggio di 6-4, 6-3. Questa vittoria ha permesso a Sinner di qualificarsi per i quarti di finale, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione sul campo.Tuttavia, non tutti i giocatori italiani hanno avuto la stessa fortuna. Matteo Arnaldi è stato eliminato dal ceco Tomas Machac con un punteggio di 6-3, 6-3, mentre Lorenzo Musetti ha perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz con lo stesso punteggio di 6-3, 6-3.Nel frattempo, il russo Daniil Medvedev ha ottenuto una vittoria in due set contro il tedesco Dominik Koepfer, prevalendo con un punteggio di 7-6, 6-0, dimostrando ancora una volta la sua forza e abilità sul campo.Tra le donne, negli ottavi di finale, la russa Ekaterina Alexandrova ha sconfitto la polacca Iga Swiatek con un punteggio di 6-4, 6-2, mentre l'americana Jessica Pegula ha prevalso su un'altra connazionale, Emma Navarro, con un punteggio di 7-6, 6-3.La kazaka Elena Rybakina ha ottenuto una vittoria contro l'americana Medison Keys, con un punteggio di 6-3, 7-5, mentre la bielorussa Viktoryja Azarenka ha superato la britannica Katie Boulter con un punteggio di 7-5, 6-1.Il torneo Masters 1000 di Miami continua a offrire spettacolo e emozioni, con i migliori giocatori e giocatrici del mondo che si sfidano per conquistare il prestigioso titolo. Gli appassionati di tennis sono ansiosi di vedere quali saranno i prossimi sviluppi e quali giocatori riusciranno a emergere come vincitori.