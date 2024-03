Serie C, Foggia-Picerno match clou

- Foggia - Picerno e ' il match clou della trentesima giornata del girone C di Serie C. La partita si disputerà oggi alle 18,30 allo " Zaccheria". I dauni dovranno vincere per avvicinarsi alla zona play off e i lucani cercheranno il successo per confermarsi al terzo posto. Nel Foggia giocheranno come esterni Odjer e Tascone, regista Rolando, in attacco Santaniello e Millico. Nel Picerno agiranno sulle fasce Pitarresi e Albertini, trequartista D'Agostino, in avanti Santarcangelo e Murano. Arbitrerà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco in provincia di Napoli. Nell'andata i lucani vinsero 2-0 al "Curcio".