Speciale TG5: 'La Statuetta dei desideri', a cura di Anna Praderio

MILANO - Sabato 16 marzo, in seconda serata, su Canale 5, appuntamento con Speciale TG5: «La Statuetta dei desideri». Il settimanale di approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico - con reportage da Los Angeles di Anna Praderio - è dedicato a Hollywood, durante la settimana degli Oscar.

Città delle Stelle e Capitale del Cinema, Los Angeles celebra il suo mito anche attraverso gli Oscar. Questo evento segna la vera ripartenza di Hollywood, dopo pandemia e sciopero di attori e sceneggiatori: l’industria è rinata con gli incassi miliardari di Barbie, il sequel di Dune, l’Oppenheimer di Nolan, il successo di Killers of the Flower Moon e di Povere creature. Vince il cinema degli Attori e degli Autori, e non quello dell’Intelligenza Artificiale.

L’inviata del TG5 ha intervistato Emma Stone e Cillian Murphy, Margot Robbie e Ryan Gosling, e ha raccolto le testimonianze di Caterina Murino, Annalisa, Madalina Ghenea, Scarlett Johansson, Sharon Stone, Cate Blanchett, Eva Green, Dolph Lundgren, Lily Gladstone, Tom Cruise, Timothée Chalamet, Dakota Johnson, Pilar Fogliati, Charlize Theron, Nicole Kidman, Julia Roberts, Lady Gaga, Zendaya, Sophia Loren, George Clooney, John Travolta, Roberto Benigni, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, e della coppia di io, Capitano!, Seydou Sarr e Moustapha Fall.

Nell’ampio reportage, anche tante immagini dei luoghi storici della Mecca del Cinema: la case di Marlon Brando e di Jack Nicholson, la dimora di Marilyn Monroe salvata dalla demolizione, il Museo degli Oscar progettato da Renzo Piano. E i tanti, memorabili momenti consumatisi tra Dolby Theatre, red carpet e sontuosi party pre e post Oscar.