'Stai Zitta!': uno spettacolo comico contro gli stereotipi di genere

ph Francesco Tassara

19 marzo: Teatro Comunale di Ceglie Messapica, ore 21.00

20 marzo: Teatro Vignola di Polignano a Mare, ore 21.00

Lo spettacolo, diretto da Marta Dalla Via, prende spunto dalle "frasi che non vogliamo più sentirci dire", come il "mansplaining" o l'uso del nome proprio per le donne, per raccontare la società contemporanea con una carrellata di personaggi surreali e situazioni ironiche.





L'obiettivo:



L'obiettivo di "Stai Zitta!" è quello di coinvolgere il pubblico nella lotta contro gli stereotipi di genere e di sfatare il mito secondo cui "le donne sono le peggiori nemiche delle donne".



Perché "Stai Zitta!" è importante:



Affronta un tema di grande attualità: la discriminazione di genere è ancora diffusa in molti aspetti della nostra società, e il linguaggio è uno di questi.

Lo fa in modo comico e dissacrante: questo rende lo spettacolo accessibile a un pubblico ampio e facilita la riflessione su un tema complesso.

È un invito all'azione: "Stai Zitta!" non si limita a denunciare il problema, ma invita il pubblico a mobilitarsi per cambiare le cose.

Info e biglietti:



Sito web Teatro Pubblico Pugliese: https://www.teatropubblicopugliese.it/date-spettacolo/?id=27527

