Tragedia sulla Strada Provinciale 231: incidente mortale a Ruvo di Puglia

RUVO DI PUGLIA - Una tragedia ha colpito la strada provinciale 231, nei pressi di Ruvo di Puglia, in direzione di Foggia, dove un incidente stradale ha portato alla perdita di vita di un uomo di 60 anni, originario di Andria. L'incidente ha avuto luogo quando la vittima, alla guida di un'Alfa 156, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato, causando conseguenze fatali.La vittima, purtroppo, è deceduta sul colpo a seguito dell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi, tra cui il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno provveduto a stabilizzare la situazione e a garantire la sicurezza della zona.Data la gravità dell'incidente, il traffico sulla strada provinciale è stato completamente bloccato, causando disagi e rallentamenti nella circolazione stradale. Le autorità competenti stanno lavorando per comprendere le dinamiche dell'accaduto e stabilire le cause precise dell'incidente.