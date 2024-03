Tentato furto di tonno: ladro in fuga grazie all'intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia

CORATO - Ieri notte, intorno a mezzanotte e mezza, un malvivente ha tentato di rubare circa 200 scatolette di tonno da un'importante azienda di distribuzione di Corato, in provincia di Bari.Il ladro si è introdotto nella zona deposito dell'azienda, ma è stato subito individuato dalla Centrale Operativa Sicuritalia che ha inviato sul posto diverse pattuglie di Guardie Giurate.Alla vista delle Guardie Giurate, il malvivente si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e lasciando a terra tutta la refurtiva.Le Forze dell'Ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno avviato le ricerche del soggetto, che al momento risulta ancora in fuga.I successivi controlli hanno confermato il fallimento del colpo e il recupero di tutta la merce, per un totale di circa 200 scatolette di tonno.In corso di accertamento i danni alla struttura e la dinamica dell'accaduto.L'intervento tempestivo delle Guardie Giurate Sicuritalia ha permesso di sventare il furto e di recuperare la merce rubata.Un plauso alle Guardie Giurate Sicuritalia per la loro professionalità e il loro senso del dovere.Si tratta di un episodio che evidenzia l'importanza di un sistema di sicurezza efficace per proteggere le aziende dai furti.L'azienda di distribuzione ha ringraziato le Guardie Giurate Sicuritalia per il loro tempestivo intervento.Un ringraziamento anche alle Forze dell'Ordine per il loro costante impegno nella lotta contro la criminalità.La collaborazione tra cittadini, aziende e Forze dell'Ordine è fondamentale per garantire la sicurezza del territorio.