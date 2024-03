Musica e Terapia in Oncologia Pediatrica: un incontro per esplorare il potere curativo della musica

Titti Tornesello, Oncologa pediatra

Antonio Montinaro, Neurochirurgo Musicologo

Antonio Aguglia, Presidente Tria Corda OdV



A moderare l'incontro sarà Silvana Forchetti, Psicologa Psicoterapeuta e Presidente Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella”.



L'evento è aperto a tutti ed è un'occasione importante per conoscere meglio il ruolo della musicoterapia nel trattamento del cancro nei bambini. La partecipazione è gratuita.



LECCE - Sabato 16 marzo 2024, a Lecce, si terrà un importante meeting dedicato al tema della Musica e Terapia in Oncologia Pediatrica. L'evento, organizzato dai Lions Clubs Copertino Salento “Pino Cordella” e Gallipoli, si svolgerà dalle ore 10.00 alle 12.30 presso la Sala Teatrino del Convitto Palmieri.L'incontro si propone di esplorare il potente impatto della musica nel trattamento del cancro nei bambini. La musica, con la sua capacità di toccare l'anima, si rivela un alleato prezioso per alleviare il dolore fisico e supportare il benessere emotivo e psicologico dei piccoli pazienti.Numerose ricerche hanno dimostrato i benefici della musicoterapia in oncologia pediatrica. La musica non solo aiuta a ridurre il dolore e l'ansia, ma può anche migliorare l'umore, la qualità del sonno e la capacità di gestire lo stress. Inoltre, la musica può facilitare la comunicazione e l'espressione delle emozioni, favorendo la socializzazione e l'autostima dei bambini.Il meeting del 16 marzo vedrà la partecipazione di esperti di fama nazionale, tra cui: