Assistenza agli anziani: l’iter per richiedere pannoloni uomo e tutto ciò che serve alla loro cura

BARI - I nostri anziani hanno spesso bisogno di un’assistenza particolare, soprattutto quando si presentano alcuni disturbi che possono essere piuttosto gravi come l’incontinenza urinaria. In Italia questo disturbo colpisce circa 5 milioni di persone, con una maggioranza di donne con età superiore ai 40 anni. Questo disturbo, in alcuni casi, può essere particolarmente invalidante, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista sociale. Chi soffre di incontinenza può richiedere supporto al Sistema Sanitario Nazionale che è tenuto a fornire ausili come assorbenti e cateteri che consentono di combattere tale situazione. Ma qual è l’iter per richiedere i pannoloni per uomo ? Innanzitutto, occorre possedere una diagnosi medica di incontinenza stabilizzata. Tale diagnosi deve essere effettuata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale.Per la Regione Puglia la prescrizione medica del presidio deve essere redatta su un modulo specifico regionale che deve contenere la diagnosi esatta del disturbo e che andrà poi valutata attraverso uno studio clinico e strumentale. Per iniziare occorre fissare una visita medica attraverso la richiesta del medico di medicina generale attraverso il quale si ottiene la prescrizione del medico del Sistema Sanitario. Per la fornitura dei pannoloni uomo, il cittadino deve presentare un preventivo di una delle ditte scelte presenti nell’elenco regionale presso il Distretto Socio-Sanitario e richiedere così l’autorizzazione per la fornitura del materiale richiesto.Alla richiesta va affiancato un documento di identità, la certificazione medica ottenuta e la copia del verbale di riconoscimento dello stato di invalidità o di ricevuto di avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità. Una volta accordata l’invalidità, l’assistito potrà recarsi presso la ditta scelta per la fornitura che dovrà provvedere alla fornitura stessa entro venti giorni dalla richiesta. Inoltre, l’assistito in questione dovrà recarsi dal medico specialista che ha realizzato la prescrizione medica per effettuare il collaudo dei materiali ottenuti. Per quanto riguarda il rinnovo dell’assistenza, è possibile effettuarlo attraverso una nuova richiesta.Ogni regione adotta provvedimenti diversi in base a diversi parametri. In ogni caso l’assistenza medica, da ritrovare attraverso l’utilizzo di pannoloni uomo ed altri sussidi, è sempre garantita dallo stato alle persone con disturbi cronici ed invalidanti.Questi presidi possono essere di diversa natura in quanto esistono pannoloni a mutandina, quelli rettangolari o sagomati, ma anche cateteri da utilizzare per le persone allettate e che sono sia per usi interni che per usi esterni. I presidi medici si arricchiscono anche di sacche per la raccolta di urina, traverse e salvamaterasso.Un aiuto importante per far fronte ad una problematica che comporta non pochi problemi e che, come detto in precedenza, può essere molto invalidante soprattutto quando si parla di anziani e di persone che soffrono già di alcune patologie piuttosto gravi.