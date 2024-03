Tentato omicidio a Mola di Bari: arrestato un 55enne

MOLA DI BARI - Un 55enne di Bari, gestore di un bar all'interno di un distributore di carburante a Mola di Bari, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Monopoli per tentato omicidio. L'uomo è accusato di aver aggredito un 40enne di Mola di Bari con un coltello da cucina dopo che questi aveva tentato di pagare il caffè con monete da 5 centesimi.L'aggressione è avvenuta il 12 marzo scorso. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ascoltato le dichiarazioni di alcuni testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza dell'area di servizio. Dalle immagini si evince che il gestore del bar, dopo aver rifiutato il pagamento con monete da 5 centesimi, ha colpito il cliente con il coltello alla testa e alla mano.Il 40enne è stato medicato presso il Policlinico di Bari. Le lesioni riportate non sono state gravissime.Il coltello utilizzato per l'aggressione è stato repertato e sequestrato. L'Autorità Giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto la detenzione dell'uomo presso la Casa Circondariale di Bari. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche all'esito dell'udienza di convalida.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L'eventuale colpevolezza dell'uomo dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.