Noicàttaro, pista ciclabile e rotatoria sulla provinciale SP57. Innamorato: 'Cambia il volto della Noicàttaro - Torre a Mare'

NOICATTARO - Grazie alla proficua attività di concertazione tra l’amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Bari, migliora la mobilità, la sicurezza e la connessione tra il Comune di Noicàttaro e la città di Bari. Città Metropolitana ha, infatti, destinato le risorse necessarie alla realizzazione di una pista ciclabile di 10 chilometri e una rotatoria.“Sono state finalmente reperite le risorse necessarie a finanziare il progetto che avevamo candidato nell’ambito del Biciplan Metropolitano, finalizzato alla realizzazione, entro fine anno, di un percorso ciclabile tra Noicàttaro e Torre a Mare, lungo la S.P. 57. Siamo felici, dunque, di annunciare la materializzazione di quanto abbiamo immaginato e progettato sin dal primo mandato e che, nel corso di questi anni, ha assunto forme differenti grazie alla progettazione condivisa tra i tecnici della sezione viabilità dell’ente Metropolitano e gli assessori allo Sviluppo del Territorio del Comune di Noicàttaro Vito Santamaria e Germana Pignatelli”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Infatti, oltre alla pista ciclabile sarà realizzata anche una rotatoria che disciplinerà il crocevia tra la chiesa della Madonna del Rito e la strada comunale “di Mezzo” che conduce alla Chiesa dell’Incoronata. L'intervento della rotatoria permetterà di spezzare il flusso veloce dei veicoli e realizzare una corsia dedicata al raggiungimento, in sicurezza, anche a piedi, dei luoghi di culto.“Con questi interventi, dunque, saranno introdotte importanti limitazioni, strumentali e codicistiche, all’elevata velocità e all'incidentalità della strada provinciale e risolte, finalmente, le molteplici criticità che si sono verificate nel corso dell’ultimo ventennio. Devo ringraziare il Sindaco Metropolitano Antonio Decaro, la consigliera metropolitana Elisabetta Vaccarella e il “nostro” consigliere metropolitano Nicola Dipinto oltre che il dirigente della sezione viabilità di C.M.B. ing. Aldo Lastella. La dedizione e la professionalità profuse da ognuno nelle interlocuzioni e in tutti i tavoli tecnici organizzati, indicano come la sinergia tra Istituzioni possa tradursi in opere necessarie a rendere le città sempre più attrattive e sicure. Sorrido, quindi, quando gli esponenti di un partito locale pensano di poter ingannare i cittadini paventando una goffa, sgangherata e infondata paternità rispetto a questo importante risultato del quale nulla sanno e nulla hanno posto in essere”, conclude il sindaco.