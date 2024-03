Xylella: il Consiglio regionale pugliese approva l'estensione dell'indennizzo a cinque anni

BARI - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità una mozione che chiede alla Giunta regionale di estendere da tre a cinque anni l'indennizzo da calamità Xylella fastidiosa per gli olivicoltori salentini.La mozione, presentata dal consigliere Paolo Pagliaro (La Puglia domani), mira a sostenere le aziende agricole del Salento duramente colpite dalla fitopatia, che ha causato danni ingenti al patrimonio olivicolo e all'economia agricola del territorio.L'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia ha espresso parere favorevole alla mozione, subordinandolo però alla definizione delle risorse da mettere a disposizione. Ha inoltre sottolineato la necessità di una visione strategica nazionale sul problema Xylella, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche per reperire le risorse necessarie.Il 21 e 22 giugno, in occasione della presenza del Comitato di sorveglianza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Regione Puglia presenterà un budget di risorse per il Piano olivicolo. L'assessore Pentassuglia ha confermato la necessità di mettere ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie dei reimpianti e ha auspicato il reperimento di finanziamenti per il reimpianto, per i territori già colpiti da Xylella e per quelli in cui è stata intercettata la "fastidiosa fastidiosa".L'approvazione della mozione del Consiglio regionale rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro la Xylella e nel sostegno agli olivicoltori salentini. La speranza è che le risorse necessarie vengano presto individuate e che il Piano olivicolo pugliese possa dare nuovo slancio a un settore strategico per l'economia della regione.