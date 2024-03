Il Giardino Grande: Un'oasi di tranquillità nel cuore del Salento

PARABITA - Immerso tra gli incantevoli paesaggi della campagna di Parabita, nel suggestivo entroterra salentino, sorge Il Giardino Grande, una nobile dimora risalente alla seconda metà dell'800, che incanta i suoi ospiti con un'atmosfera di eleganza senza tempo e un'architettura che mescola armoniosamente tradizione e modernità.Questo gioiello salentino, soprannominato il "Casino" in virtù della sua antica destinazione come residenza estiva per una famiglia aristocratica locale, si distingue per la sua raffinata semplicità e la sua bellezza senza tempo. Caratterizzato dalla tipica architettura salentina, con muri in pietra locale, volte a stella o a botte, ampi giardini e cortili, il Giardino Grande si presenta come un'oasi di pace e tranquillità, dove il passato si fonde con il presente in un perfetto equilibrio.Il recente progetto di restyling ha saputo preservare l'essenza e il carattere autentico della dimora preesistente, introducendo elementi contemporanei che valorizzano forme, materiali e artigianato locali. Il risultato è uno stile esclusivo, che riflette l'eleganza e il gusto del Salento, regalando agli ospiti un'esperienza unica e indimenticabile.Gli spazi de Il Giardino Grande sono un vero e proprio invito al relax e al benessere. Dai meravigliosi giardini ornamentali, caratterizzati da una ricca varietà di piante autoctone, alla suggestiva Corte dell'Ulivo, dominata da un maestoso albero simbolo di vita e rinascita, fino al Giardino Segreto, un'oasi di tranquillità dove gustare la prima colazione preparata con prodotti freschi locali.La struttura offre anche la possibilità di rilassarsi presso la piscina mediterranea, immersa tra gli ulivi e il profumo della macchia mediterranea, o di godersi momenti di contemplazione nella piccola chiesetta, un luogo intimo e raffinato dove organizzare cene private o cerimonie simboliche.Le camere, ristrutturate con cura e attenzione ai dettagli, offrono uno spazio intimo e accogliente dove rilassarsi e rigenerarsi. Dalle tipiche volte a botte o a stella ai pavimenti in cocciopesto, ogni dettaglio riflette l'autenticità e il fascino del Salento, regalando agli ospiti un soggiorno indimenticabile immerso nella bellezza della natura e nella ricchezza della tradizione locale.