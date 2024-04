Boom di visite e stand affollati al debutto di Pinnacoli e Calici ad Alberobello: Wine Experience tra musica e spettacoli

Facebook

ALBEROBELLO - L'inaugurazione della prima rassegna vinicola "Pinnacoli e Calici - Wine Experience" ha registrato un grande successo ad Alberobello. L'evento, organizzato dall'Associazione Pinnacoli in Villa Donnaloja, ha visto la partecipazione di oltre 30 cantine rappresentanti alcune delle migliori eccellenze vitivinicole regionali.Aperta al pubblico fino a domenica 28 aprile, la rassegna offre ai visitatori l'opportunità di scoprire i segreti di oltre 100 prestigiose etichette divise in tre categorie: STANDARD, PREMIUM e GOLD. Per partecipare alle degustazioni è necessario acquistare un ticket presso lo stand cassa al costo di € 3,50.La parte gastronomica dell'evento è altrettanto invitante, con due punti food che offrono prodotti tipici, taglieri di salumi e formaggi, primi piatti e stuzzicheria. I protagonisti di questi presidi gastronomici sono DANIELE CHEF A DOMICILIO e MARTELLOTTA SALUMI.Ma le sorprese non finiscono qui. Gli ospiti possono godersi un programma di intrattenimento eterogeneo con live music fino a mezzanotte, con serate a ingresso libero. Dopo il successo del live show acustico rock e pop proposto da THE HERS Diversi, stasera si esibiranno I MALTESI con un repertorio di cantautorato italiano, mentre domenica sarà la volta dei GO MAN con uno spettacolo di Swing Soul & Blues.Partner dell'evento sono il Comune di Alberobello - Assessorato Manifestazioni e Spettacoli, l'IISS Agrario Alberghiero "Basile Caramia – Gigante" (sedi di Alberobello e Locorotondo) e AIS Puglia – Delegazione Murgia, che promuove iniziative volte alla valorizzazione della cultura enogastronomica regionale.Per rimanere aggiornati su tutte le novità di Pinnacoli e Calici - wine experience, è possibile seguire gli account ufficiali su Facebook (Associazione Pinnacoli) e Instagram (pinnacolialberobello).