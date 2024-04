Costa Crociere inaugura la stagione 2024 a Catania con le novità delle 'Sea Destinations'

GENOVA – Costa Fortuna ha inaugurato oggi la stagione 2024 di Costa Crociere a Catania. La nave è arrivata nel porto siciliano alle 13, con circa 3.000 ospiti a bordo, nell’ambito di una crociera di due settimane che andrà alla scoperta di Turchia, con due giorni di sosta a Istanbul e uno a Izmir, Grecia e Tunisia. Costa Fortuna farà ritorno a Catania il 7 maggio, proponendo una crociera di due settimane che consentirà di visitare in un’unica vacanza Santorini, Mykonos e Ibiza, e poi altre due volte in autunno, sempre con gli stessi due itinerari. – Costa Fortuna ha inaugurato oggi la stagione 2024 di Costa Crociere a Catania. La nave è arrivata nel porto siciliano alle 13, con circa 3.000 ospiti a bordo, nell’ambito di una crociera di due settimane che andrà alla scoperta di Turchia, con due giorni di sosta a Istanbul e uno a Izmir, Grecia e Tunisia. Costa Fortuna farà ritorno a Catania il 7 maggio, proponendo una crociera di due settimane che consentirà di visitare in un’unica vacanza Santorini, Mykonos e Ibiza, e poi altre due volte in autunno, sempre con gli stessi due itinerari.





La protagonista dell’estate sarà invece Costa Fascinosa: dall’8 giugno al 21 settembre sarà a Catania tutti i sabati, per un itinerario di una settimana tra Malta e le più belle isole della Grecia. Grazie alla presenza di queste due navi, alle quali si aggiungerà il Giro del Mondo di Costa Deliziosa a dicembre, gli scali di Costa Crociere a Catania nel 2024 saranno in tutto 22.





L’itinerario dell’estate 2024 di Costa Fascinosa visiterà Catania, Taranto, Santorini, Mykonos, La Valletta, con una grande novità, disponibile solo con Costa: le "Sea Destinations". Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Fascinosa offrirà, infatti, nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave.





Ad esempio, subito dopo la partenza da Catania, a bordo della nave, gli ospiti potranno gustarsi una Wine Experience dedicata ai migliori vini della Sicilia, serviti direttamente dalle barrique, godendosi lo splendido panorama dell’Etna. Oppure, mentre la nave attraversa il punto più profondo del Mar Egeo, prenderà vita un party all’insegna degli abissi del mare, con ninfe, sirene e daimon marini che saliranno a bordo per una festa che si perde nelle profondità del mito, seguendo il canto delle leggende. In rada davanti a Santorini, mentre il sole scende lentamente creando sfumature incredibili in cielo, gli ospiti potranno catturare tutta la bellezza del panorama in una foto, sorseggiando il loro aperitivo preferito.





Durante la sosta in porto a Catania, gli ospiti potranno scendere a visitare la città e il suo territorio da un punto di vista unico, fuori dai percorsi tradizionali, grazie alle escursioni organizzate da Costa. Tra le proposte ci sono un trekking alla scoperta della cronistoria delle eruzioni dell’Etna, accompagnati da una guida esperta, fin sul bordo della Valle del Bove; il tour panoramico alla scoperta della Catania di Bellini, il tour dedicato allo street food catanese, il trekking fluviale tra le gole e i canyon del parco dell’Alcantara, guidati da un esperto fluviale; il tour in barca a vela tra le isole dei ciclopi.





Costa Fascinosa è una nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, che ha 114.000 tonnellate di stazza lorda e può accogliere sino a 3800 ospiti. E’ stata profondamente rinnovata nel maggio 2022, con importanti lavori di restyling. L’eccellenza gastronomica di bordo è rappresentata dal ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef internazionali: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Nei ristoranti principali della nave, inclusi nel prezzo della crociera, si possono gustate i Destination Dish, singoli piatti a cura dei tre chef, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente. Sempre in tema di gusto, la nave offre la Pizzeria Pummid’oro, che propone l’autentica pizza italiana, fatta a regola d’arte; il Sushino at Costa, un sushi bistrot sul mare pensato per un'autentica esperienza giapponese, all’aperitivo, a pranzo o a cena; il Salty Beach, ideale per gli amanti dello street food. I bar disponibili a bordo sono in tutto 9, tra cui i bar tematici in collaborazione con marchi di fama mondiale, come l’Aperol Spritz Bar. L’intrattenimento è garantito dal teatro su tre ponti, dove assistere a spettacolari ed entusiasmanti show; 4 piscine e 5 jacuzzi; un campo polisportivo; una spa di 6000 mq con vista mare e una palestra, sempre vista mare, equipaggiata con i macchinari Technogym; per i più giovani ci sono lo Squok Club e la Teen Zone, con le loro aree dedicate.